وكالة: مقتل ضابط و4 مسلحين خلال مداهمة قوات الأمن السودانية لبؤرة إرهابية في الخرطوم

كشفت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن القوات الأمنية نفذت عملية أمنية ضد موقعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) في العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين من القوات، بجانب مقتل 4 والقبض على 4 آخرين من المسلحين.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لجهاز المخابرات العامة، أن قوات أمنية داهمت ظهر اليوم "موقعين بمنطقة جبرة مربع 15 – 18، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل 4 من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول مربع 15 داخل شقة والقبض على 2 من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني مربع 18".

كما أضاف البيان "احتسبت قواتنا شهيدا، ضابط صف من القوات المسلحة - القوات الخاصة، وأصيب ضابط برتبة الرائد وضابط صف من جهاز المخابرت العامة وضابط صف من قوات الشرطة".

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت اليوم عن شهود في حي جبرة، قولهم إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية، كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة.

ووصف التلفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها خلية إرهابية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت المخابرات العامة السودانية في بيان إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قتلوا وأصيب سادس في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها، وفقا للبيان، من اعتقال 11 مشتبها من جنسيات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن 4 أجانب من تلك المجموعة تمكنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة، التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى في العاصمة.