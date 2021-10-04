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    الملك سلمان

    الملك سلمان يهاتف سلطان عمان ويعلق على إعصار "شاهين" المدمر

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
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    أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، وقوف المملكة إلى جانب سلطنة عمان في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات إعصار "شاهين"، حتى يتم تجاوز آثاره.

    2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
    © AP Photo / Oman TV
    سلطان عمان يصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين
    وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان "أجرى اتصالاً هاتفيًا بسلطان عمان هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع في السلطنة إثر تعرضها لإعصار شاهين، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار"، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار.

    من جانبه، وجه سلطان عمان الشكر والتقديره إلى العاهل السعودي، على اهتمامه تجاه عمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

    وأعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، في وقت سابق اليوم، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين". وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد في الهيئة، إن انتهاء التأثيرات جاء عقب ضعف العاصفة وتحولها إلى منخفض مداري.

    وأوضح الخضوري أن هذا المنخفض متمركز حاليا في جنوب الظاهرة، ويدخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، مشددا على أن إصدار بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة.

    وكانت السلطات العمانية أعلنت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإعصار "شاهين"، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 12، فيما أعلنت العثور على جثة مواطن بعدما فُقد في وادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.

    ووجّه سلطان البلاد هيثم بن طارق، في وقت سابق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الإعصار "شاهين" بهدف "توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن".

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