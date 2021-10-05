تسجيل
01:31 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021

    الانتخابات العراقية.. هذه العقبات تقف في طريق التغيير

    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:126:1600:1026_1200x675_80_0_0_8a55e28eab987b4725dab3415295d4ef.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110051050340770-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1/

    تحظى الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأهمية كبيرة في الداخل والخارج، لأنها الاستحقاق الوحيد منذ العام 2003 الذي جاء نتيجة لضغط الشارع.

    فهل تحقق تلك الانتخابات تطلعات المواطنين ولو بصورة جزئية، أم أن التغيير لن يتعدى شكليات العملية دون المساس بالجوهر؟.

    رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021
    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    الكاظمي يوجه رسالة إلى الشباب العراقي بشأن الانتخابات التشريعية

    بداية، يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، السفير السابق، الدكتور غازي السكوتي، بكل تأكيد تأتي الانتخابات في ظل اضطرابات كبرى تعيشها البلاد، من بينها النزاعات المسلحة المتعلقة بوجود التنظيمات الإرهابية والكتائب المسلحة خارج نظام الدولة "السلاح المنفلت"، حيث تعمل تلك القوى على أن يكون لها دور مباشر أو غير مباشر في الانتخابات وأن يكون لها مكان في البرلمان، وهو ما يتناقض مع دستور البلاد الذي يحظر على تلك التنظيمات من القيام بدعاية انتخابية أو المشاركة فيها.

    ملفات كبرى

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، علاوة على خطورة التنظيمات غير الشرعية على الانتخابات القادمة، هناك ملفات أخرى تعصف بالبلاد، مثل الديون الخارجية والداخلية والتي تبلغ أكثر من 134 مليار دولار، والعجز المالي يزيد عن 200 مليار دولار، علاوة على مستويات البطالة التي قد تتجاوز  10 ملايين مواطن، و6 ملايين طفل يتيم.

    وتابع، "هذا بجانب عمليات الاغتيالات للنشطاء السياسيين والكتاب والمحللين في العديد من المحافظات، كل تلك المفارقات لا تبشر بأجواء انتخابات ديمقراطية حقيقية، بل إن تلك العملية تقف أمامها تحديات كبرى، كما يلعب المال السياسي الفاسد دوره أيضا في هذا الملف الأخطر في البلاد".

    الرقابة الدولية

    وأشار مدير المركز العراقي إلى، أن

    ما أشارت إليه الأمم المتحدة من نشر 100 مراقب علاوة على الدور الأوروبي والفرنسي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تحاول أن يكون لها دور قوي في تلك الانتخابات، لكن مع الأسف هذا الدور سوف يبقى محدود، لأن علينا أن ننتظر رقابة تلك المنظمات وتقاريرها، فقد قدمت تقاريرها في انتخابات 2018 وكان بها انتهاكات خطيرة ومع ذلك تم تمرير النتائج واعتمادها وكأن شيئا لم يكن.

    وأوضح السكوتي، الجميع يأمل أن يحدث تحول ديمقراطي، لكن هناك شكوك كبيرة في الذهاب إلى عملية ديمقراطية حقيقية تضمن حق المرشح والناخب في تلك الانتخابات القادمة دون أن يتعرض لمحاولات اغتيال، مثلما حدث مع العديد من المرشحين، لذا لا نتوقع أن تكون هناك نتائج حقيقية لأنه لم تتغير المعطيات على الأرض رغم التطمينات والتصريحات.

    الجهد الدولي

    من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، من الواضح أن الجهد الدولي والمحلي تجاه تلك الانتخابات يأتي نتيجة أنها انتخابات مبكرة جاءت كاستجابة لنداء الجماهير في تظاهرات "تشرين" التي طالبت بالتغيير، وعلى أثر تلك المظاهرات انبثقت حكومة جديدة كانت مهمتها الرئيسية هو التحضير للانتخابات المبكرة التي نتحدث عنها.

    المنطقة الخضراء في بغداد
    © AP Photo / Hadi Mizban
    الأمم المتحدة: نرسل مراقبين دوليين إلى العراق لإنجاح الانتخابات

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، واللافت في تلك الانتخابات أن الجهد الدولي المتمثل في رقابة الأمم المتحدة، هذه المرة يختلف عن المرات السابقة، حيث بذلت المنظمة الدولية جهدا كبيرا في عملية التواصل مع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى رؤية واضحة حول كيفية مراقبة الانتخابات بما يضمن تحقيق حيز من النزاهة، لكي يشعر المواطن أن هناك تقدم ما في تلك الانتخابات يختلف عن المرات السابقة.

    رقابة لا إشراف

    وأوضح الحسيني، أن هناك عدد كبير من المراقبين الدوليين قد وصلوا إلى العراق يقدر عددهم بـ 180 مراقب، وهناك أموال صرفت من قبل المنظمة الدولية كدعم لمفوضية الانتخابات، لكن ما كان ينتظره العراقيون هو أن تكون تلك الانتخابات بإشراف دولي وليس رقابة غير ملزمة، ورغم ذلك نعتقد أن تلك الانتخابات سوف تختلف عن سابقتها من حيث النزاهة والتنظيم.

    تغيير طفيف

    وتوقع الحسيني، أن

    يكون هناك حضور جماهيري أفضل من الانتخابات السابقة، لكي تلبي مخرجات تلك الانتخابات كل ما يريده ويرغب به العراقيون، لكن سيكون هناك تغيير خفيف، ليس لرغبة الأطراف السياسية الداخلية في ذلك، إنما الأمر يتعلق بالرياح الإقليمية التي قد تهب على البلاد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، نتيجة رغبات إقليمية ودولية في التغيير.

    اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، موعدا لصنع التغيير في البلاد.

    وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع تويتر، الأحد، "شبابنا هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب، من أجل إحداث التغيير والإصلاح، بوعيكم ووطنيتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرسا وطنيا".

    وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

    وانطلقت شرارة الاحتجاجات العراقية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها  للشعب العراقي.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    لحظة انفجار سيارة مفخخة في الرمادي غربي العراق... فيديو
    تحشيد لمظاهرات إثر كارثة أصابت "فينيسيا" العراق
    خاص لـ"سبوتنيك": نسب مرتفعة لعنف وختان تنهي حياة العراقيات بشكل مأساوي
    هل تسعى إسرائيل جاهدة للتطبيع مع العراق؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك