الرئيس المصري يصدر قرارا بفرض حظر التجوال

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض تدابير وإجراءات حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم تطبيقها كلها أو بعضها.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 442 لسنة 2021، الذي يؤكد على حظر الاقتراب من بعض المناطق، وإخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا، وحظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سويا بتصريح أو بغير تصريح، بالإضافة إلى حظر تداول المواد الثنائية الاستخدام والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.

وكان رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد قام بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في نطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية، كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

وتفقد الفريق محمد فريد عددا من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمؤسسات والمصالح الحكومية، حيث التقى بعدد من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان في جميع أنحاء مدن وقرى شمال سيناء.

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