العراق يعلن التفاوض مع شركة عالمية كبرى للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن فتح حوار مع شركة عالمية كبرى (لم تسمها)، للتنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.

ونقل بيان للوزارة، عن وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، قوله "الوزارة والنفط الوطنية حريصتان على استقطاب الاستثمارات والخبرة والتكنولوجيا العالمية المتقدمة، للتنقيب عن التراكيب الهيدروكربونية وخصوصا الغازية منها والعمل على زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الحر، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب".

وأوضح الوزير، أنه سيتم كشف النقاب عن اسم الشركة، حال التوصل إلى اتفاق واضح يخدم المصالح المشتركة؛ لافتا إلى مباشرة العمل الاستكشافي بتقنية "ثنائي وثلاثي" الأبعاد، في محافظتي الأنبار ونينوى.

وتعمل فرق البحوث الزلزالية على إجراء المسوحات المطلوبة، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الفنية، في جميع الرقع الاستكشافية.

وكان وزير النفط العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، أن شركة النفط الوطنية تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية.

وتضم محافظة الأنبار، حقل عكاز غير المستثمر، وهو أكبر حقل غاز في العراق؛ يحتوي بحسب التقديرات، على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.