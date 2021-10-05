وزيرة إسرائيلية تكشف موعد دخول الإسرائيليين دبي من دون تأشيرات

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، موعد دخول السياح من بلدها إلى مدينة دبي الإماراتية من دون تأشيرات.

وقالت شاكيد: اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لن يُطلب من الإسرائيليين الراغبين في زيارة دبي استصدار تأشيرة دخول، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية الرسمية (كان).

ولفتت وزيرة الداخلية الإسرائيلية التي تزور الإمارات حاليا، إلى أن اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول تشمل أيضا الإماراتيين الراغبين في زيارة إسرائيل.

وأضافت أنه إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فإن إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أمام السياح المحصنين.

وستصل شاكيد اليوم إلى معرض "إكسبو 2020" في دبي لزيارة الجناح الإسرائيلي الذي أقيم في حدث تشارك فيه إسرائيل للمرة الأولى.

وتم إطلاق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى دبي في بداية ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما أعلنت شركة العال عن تدشين خطوط طيران بين مطار بن غوريون ودبي، وذلك بعد التوصل لاتفاق يسمح بموجبه للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق سماء السعودية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن مع الإمارات، تبعه توقيع عشرات الاتفاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك الطيران والسياحة والتجارة والاستثمار والرياضة.

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