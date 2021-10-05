شاكيد تقترح على الإمارات تدريب أئمة مساجد إسرائيليين

اقترحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، على الإمارات تدريب أئمة مساجد إسرائيليين على "التسامح والاعتدال الديني"، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك خلال لقائها، في أبوظبي، نظيرها الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

وتناول اللقاء، الذي عقد أمس الإثنين، العديد من القضايا الخاصة بالتعاون الثنائي بين تل أبيب وأبوظبي، بما في ذلك تعزيز الحوار بين الأديان من خلال تعزيز المجتمعات الدينية (اليهودية والإسلامية) في البلدين.

واقترحت الوزيرة الإسرائيلية على نظيرها الإماراتي تدريب أئمة مسلمين إسرائيليين على "الاعتدال الديني والتسامح ونبذ العنف"، وذلك كجزء من دور وزارة الداخلية الإسرائيلية في المسؤولية عن الديانات غير اليهودية حيث توظف نحو 300 إمام ومؤذن في 270 مسجدا.

يبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطيني 48) وفق آخر إحصاء رسمي، مليون و966 ألف أي نحو 21% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة.

ووصلت شاكيد إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لها إلى البلد الخليجي، الذي وقع في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وزارت الوزيرة الإسرائيلية مسجد الشيخ زايد، والنصب التذكاري لجنود الإمارات (واحة الحكمة)، المقابل للمسجد.

ومن المتوقع أن تزور شاكيد، اليوم الثلاثاء، جناح بلادها في معرض إكسبو 2020" في دبي، الذي تشارك فيه إسرائيل لأول مرة.

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