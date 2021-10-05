السفير الصيني لدى السعودية يثير الجدل بـ"وجبة تقليدية لدى السعوديين"... فيديو

أثار السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، الجدل بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له داخل أحد المطاعم لشراء وجبة طعام.

ونشر السفير الصيني مقطع فيديو عبر صفحته على "تويتر"، وثق من خلاله قيامه بشراء كبدة للإفطار، معلقا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين. جربتها وكان طعمها لذيذا جدا".

سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين، فجربتها وكان طعمها لذيذ جداً. pic.twitter.com/lU3pWmdtWw — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 4, 2021

​وكان السفير الصيني لدى السعودية قد نشر الشهر الماضي صورة له وهو يرتدي "البشت"، مؤكدا أنه يعمل على تعلم الثقافة السعودية. ولاقت تغريدة السفير الصيني‎‎‎ تفاعلا من قبل متابعيه حيث أثنوا على مظهره واهتمامه بالثقافة السعودية، ونصحه البعض بأن يكون ضيفاً في مهرجان الجنادرية.

بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت. pic.twitter.com/yjeHhqQe5v — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) September 10, 2021

وكثيرا ما ينشر السفير الصيني لدى السعودية تغريدات عن الحياة في المملكة والثقافة والتراث السعودي، وتاريخ الروابط والعلاقات الصينية العربية، ويتولى تشن وي تشينغ منصب السفير الصيني لدى السعودية منذ عام 2019، وسبق أن مثل بلاده في عدة دول في المنطقة منها العراق والسودان وكذلك وإيران.

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