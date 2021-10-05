وزير الصحة الجزائري يكشف عدد المصابين بالسرطان سنويا

كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن عدد المواطنين الذين يصابون بالسرطان في بلاده سنويا.

جاء ذلك خلال إشرافه على اليوم التحسيسي (التوعوي) لإحياء شهر أكتوبر الوردي، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

وأكتوبر الوردي هي مبادرة عالمية، تتخذ خلالها العديد من المواقع حول العالم، اللون الوردي شعارا لها، للتوعية من مخاطر سرطان الثدي.

وقال ابن بوزيد إن بلاده تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا.

ولفت إلى أن أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الجزائر هو سرطان القولون وسرطان المستقيم، ويحتلا المرتبة الأولى في الإصابة لدى الرجال والثانية لدى النساء.

فيما أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء في الجزائر هو سرطان الثدي، حيث تم تسجيل 14 ألف حالة هذا العام، بحسب وزير الصحة الجزائري.

وقال ابن بوزيد إن السرطان هو السبب الثاني للوفاة بشكل عام بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، مرجعا ذلك إلى زيادة التلوث البيئي والتدخين وعدم اتباع نظام حياة صحي.