وزير التربية والتعليم في مصر يكشف حقيقة حضور الطلاب إلى المدارس 3 أيام فقط

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر طارق شوقي، حقيقة حضور الطلاب إلى المدارس 3 أيام فقط في العام الدراسي الجديد.

وقال طارق شوقي، فى تصريحات صحفية، إن هذه مجرد شائعات، مشيرا إلى أن حضور الطلاب سيكون نظاميا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وأكد أن العام الدراسي 2021-2022 يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول، منتظمًا بحضور كامل وتسجيل للحضور والغياب، مضيفًا أن الحضور وجوبي وليس اختياريا مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية وجّهت، الأربعاء الماضي، 5 رسائل لأولياء الأمور، قبل بدء العام الدراسي. وجاءت رسائل ونصائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أولياء الأمور، تزامنا مع انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية كبيرة، لتوضيح جميع الحقائق حول فيروس كورونا، مع الجدية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها.

وجاءت الرسائل التي وجهتها الوزارة، على النحو التالي:

متابعة صحة الأطفال والحرص على بقائهم داخل المنزل إذا شعروا بالمرض.

تعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة.

العمل على تشجيع الأطفال على طرح أسئلة وتقاسم مشاعرهم مع الآباء ومع معلميهم.

الاعتماد على الحقائق وتذكير الطلاب بضرورة الاهتمام بعضهم ببعض.

التنسيق مع المدرسة من أجل الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

كما أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أخيرا، أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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