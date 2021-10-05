بالأحذية.. سكان بلدة عربية بإسرائيل يستقبلون عضو كنيست متشدد... فيديو

زار عضو الكنيست الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، مدينة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر، وقوبل بردود فعل غاضبة من قبل سكانها.

وقال إيتمار بن غفير للقناة الرسمية "كان" إنه جاء إلى المدينة لإبداء دعمه للشرطة الإسرائيلية، بعدما تعرض عدد من عناصرها للضرب على يد سكان محليين معنيين بفرض الأمن في كفر قاسم من قبل بلدية المدينة.

وأبدى عضو الكنيست المتطرف، دعمه لقرار الحكومة الإسرائيلية بإشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في التصدي للعنف والجريمة داخل المجتمع العربي، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات بالمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل.

ח"כ איתמר בן גביר בכפר קאסם: "לתושבי ישראל נמאס להיות פראיירים. באנו לכאן כדי לתת גב לחיילים ולשוטרים שלנו ולומר להם 'אנחנו אוהבים אותכם - אבל רוצים לתת לכם גיבוי'. זה התפקיד של ממשלת ישראל שלצערי מזניחה את השוטרים והחיילים"

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/ZTAwMQR0va — כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2021

ورفع عدد من المحتجين الفلسطينيين في كفر قاسم الأحذية في وجه بن غفير الذي وصل تحت حراسة شرطية مكثفة، ورددوا شعارات بينها "ارحل من هنا أيضا العنصري" و"بن غفير إرهابي"، فيما قام آخرون برفع أعلام فلسطين.

وبن غفير هو نائب في الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ضمن تكتل "الصهيونية الدينية"، وناشط يمين راديكالي معروف بآرائه المعارضة للفلسطينيين، ويشارك في كثير من الأحيان في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

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