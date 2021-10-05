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    نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020

    اقتراع خاص لمليون و75 ألف شخص من القوات في الانتخابات العراقية... الجمعة المقبلة

    © Photo / Iraqi Security Cell
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    أعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل في تصريحات خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية أكملت جميع الإجراءات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

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    وأكد جميل، اكتمال الاستعدادات للتصويت الخاص للقوات الأمنية، يوم الجمعة المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءا حسب التوقيت المحلي، مبينا "أن مراكز الاقتراع التي ستفتتح للتصويت الخاص يبلغ عددها 595 مركزا تحتوي على 2584 محطة".

    وأضاف، أن عدد المصوتين بالنسبة للقوات الأمنية سيكون مليون و75 ألف و227 عنصرا أمنيا.

    وأعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، توقف حركة النقل الجوي في جميع مطارات البلاد ابتداءً من السبت المقبل حتى صباح الإثنين، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من الشهر الجاري.

    وكشف المتحدث الرسمي باسم السلطة، جهاد الديوان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، توقف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية، خلال الانتخابات منذ يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساءا حسب التوقيت المحلي.

    وأضاف الديوان، أن توقف حركة الطيران يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين المقبل، من بعدها تستأنف الرحلات الجوية في عموم البلاد بانتهاء الانتخابات. 

    وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

    ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

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