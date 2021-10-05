المفوضية تحدد 86 مركزا وأكثر من 300 محطة انتخابية لآلاف النازحين في العراق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، افتتاح أكثر من 300 محطة انتخابية بالقرب من مخيمات النازحين الذين يقطنون المخيمات منذ سبعة أعوام بعد تشريدهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل في تصريحات خاصة لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص 86 مركز الاقتراع للنازحين والذين سيكون عددهم 120 ألفا و292 شخص.

وأضاف جميل، كما افتتحت 309 محطة انتخابية لإدلاء النازحين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية مطلع الأسبوع المقبل.

وكان مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، قد كشف في تصريح خاص لمراسلتنا، في 24 أغسطس/آب الماضي، أن عدد العائلات المتبقية التي لم تعد من النزوح بلغ 313578 من جميع المحافظات "الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، وديالى، وبغداد، وبابل"، غرب وشمال وشرق ووسط البلاد.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.