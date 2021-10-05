تسجيل
16:29 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صندوق النقد الدولي، 2020

    اقتصاديون يستبعدون لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

    © REUTERS / Yuri Gripas
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942192_0:160:3071:1887_1200x675_80_0_0_93b1138f5288a13a287907c3aefe3dbf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110051050349112-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    دعا صندوق النقد الدولي الجزائر، إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة بعد تأثر اقتصادها خلال السنوات الأخيرة.

    وبحسب بيان لوفد من صندوق النقد الدولي، أجرى نقاشات مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4% في عام 2020".

    رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر
    © Sputnik . Mohamed Hemeda
    رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر يكشف ما تحقق من برنامج الرئيس الاقتصادي
    وتضمن التقرير توصيات عدة، منها الحاجة المحلة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا.

    كما يتطلب انتقال الجزائر إلى نموذج جديد للنمو القيام بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بما في ذلك إجراءات تحسين الحوكمة الاقتصادية ودعم نمو قطاع خاص ديناميكي وخلق فرص العمل.

    واتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020، ومن المتوقع  أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمئة العام الحالي.

    ويرى خبراء الاقتصاد بالجزائر أن ما تضمنه بيان الخبراء هو واقع، إلا أن الحلول المقترحة، أو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي لا يتناسب مع الجزائر، خاصة أنها ترفض الاستدانة من الخارج.

    من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، بريش عبد القادر، إن "دعوة صندوق النقد  الدولي للجزائر بإعادة ضبط  السياسة الاقتصادية، جاءت بعد المعاينة والاطلاع على الوضع  الاقتصادي والمالي للجزائر".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "انكماش الاقتصاد الجزائري قدر بـ9.4 بالمئة، إضافة إلى عودة التضخم الذي سجل 4.1 بالمئة".

    وتضمنت التوصيات ضرروة إجراء إصلاحات في السياسة  المالية بهدف استقرار توازنات المالية العامة واستدامتها والتقليص من عجز الموازنة.

    وأشار بريش عبد القادر إلى أن "الجزائر ستباشر إصلاحات اقتصادية هيكلية وهو ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من خلال أهداف على المدى القصير والمتوسط".

    ويرى أن

    "حزمة الإصلاحات التي تعهدت الحكومة بمباشرتها ترتبط بإصلاح النظام المالي والمصرفي وتحقيق الشمول المالي، وتنويع مصادر التمويل في الاقتصاد، وتعزيز السوق المالي والبورصة".

    وبحسب عبد القادر، فإن "الإجراءات تهدف إلى التحكم في التوزانات المالية والاقتصادية الكلية، وتقليص عجز الموازنة وتقليص عجز ميزان للمدفوعات".

    الاستدانة الخارجية

    في نفس الإطار، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، سواهلية أحمد، إن "التشخيص الذي ورد في التقرير واقعي، خاصة أن أزمة (كوفيد-19) أثرت على وضع الاقتصاد الجزائري، كما تركت المنظومة السياسية السابقة العديد من الأثار الواضعة على تفشي المال الفاسد، وهو ما لم يتم ذكره".

    ويرى أن "الحكم على الوضع الاقتصادي الجزائري سابق لأوانه، سواء فيما يتعلق بعجز المزوازنة العامة، أو عجز الميزان التجاري، وكذلك فيما يتعلق بميزان المدفوعات".

    وأوضح أن

    "إجراء إصلاحات عميقة تحتاج لوقت من أجل الحفاظ على ديمومة الاقتصاد، ومحاولة إنعاش النمو الاقتصادي".

    وأشار إلى أن "الحديث عن عدم الذهاب للاستدانة الداخلية والذهاب للاستدانة الخارجية، يدخل في إطار ما يريده صندوق النقد، وهو ما ترفضه الجزائر".

    اختلاف التوجه

    وشدد سواهلية أحمد على أن "حزمة الإصلاحات التي تريدها الجزائر، تختلف عن الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وحماية الفئات الهشة".

    وبحسب سواهلية، فإن "تبسيط وتفعيل جاذبية الاستثمار الأجنبي من الأمور الهامة التي يجب العمل عليها، إلى استقطاب الاستثمار المحلي".

    التهرب الضريبي

    وأشار إلى أن التهرب الضريبي يقدر بمبالغ طائلة، وهو ما يجب العمل عليه وضبطه من أجل تحقيق هذه الضرائب.

    انظر أيضا:

    الخارجية الفرنسية: نأسف لاستدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس ونؤكد على متانة العلاقة بين البلدين
    رئيس الحكومة الجزائرية: بلادنا أكبر من تصريحات ماكرون غير المقبولة
    بدقة وكفاءة...عناصر من القوات الجزائرية يتدربون على استخدام أحدث رشاش كلاشنيكوف
    ماكرون يعرب عن رغبته في انتهاء التوتر مع الجزائر بشأن مواضيع الذاكرة المشتركة
    وزير الصحة الجزائري يكشف عدد المصابين بالسرطان سنويا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف أفراد عرقية هزارة على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    باميان... مدينة الكهوف والصخور في أفغانستان
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك