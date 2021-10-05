المفوضية العليا تكشف الفرق الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات العراقية

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة فرق دولية أجنبية وعربية لمراقبة الانتخابات التشريعية مطلع الأسبوع المقبل في عموم البلاد.

وأفاد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في تصريحات خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإن الفرق الدولية التي ستشارك في مراقبة سير الانتخابات البرلمانية هي من : الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي والسفارات العربية والأجنبية داخل العراق.

وأكد جميل، كذلك أن فرقا من منظمات مهتمة بالشؤون الانتخابية ستتوزع مع فرق الجهات المذكورة على كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة.

وبحث وفد من جامعة الدول العربية مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون للإسهام في إنجاح الانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها 10 في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية، إلى مقر "يونامي" في العراق، بحسب بيان للأخيرة

وخلال اللقاء تم استعراض "مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وأبعادها، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية المستمدة من الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية".

كما قدم رئيس مكتب المساعدة الانتخابية في "يونامي" عرضا وافيا "عن دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، تلبية لدعوة جمهورية العراق وتنفيذا لقرار مجلس الأمن ذو الصلة".

وبحث وفد الجامعة العربية و"يونامي" سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما لإنجاح الانتخابات العراقية، وذلك "من خلال الملاحظة والتقييم لمجريات هذا الاستحقاق الانتخابي".

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.