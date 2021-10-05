الجزائر تجدد التزامها بالعمل على تجسيد مسار المصالحة في مالي

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، التزامها بمرافقة جمهورية مالي في عملية تجسيد مسار السلم ،والمصالحة الوطنية.

الجزائر-سبوتنيك. نقل رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس المالي عاصيمي غويتا، وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وعبرت الجزائر عن تضامنها اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة، وفاءا لقيمها ومبادئها التحررية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر، بخصوص بعض جوانب علاقات البلدين الدولية، واستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب آخر تطورات مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير لعمامرة على تضامن الجزائر والتزامها، بمواصلة جهودها على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة لمرافقة الأطراف المالية نحو تحقيق التوافقات الضرورية للتسريع من وتيرة تجسيد بنوده على أرض الواقع.

من جانبه، أعرب الرئيس عاصيمي غويتا، "عن عميق تقديره نظير الدعم متعدد الأشكال، الذي ما فتئت تقدمه الجزائر لدولة مالي على الصعيد الثنائي، معربا عن تطلعه للقاء بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر".

كما أثنى الرئيس المالي "على جهود الجزائر الخالصة الرامية لتمكين جمهورية مالي من تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية الحالية، فضلا عن تلك المتعلقة بالتهديد الارهابي المتنامي في شمال ووسط البلاد".

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