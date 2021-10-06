الرئيس التونسي يدعو نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الثلاثاء، المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة.

واطلع سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب الرئيس التونسي بضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب ويحقق تطلعاته.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، نجلاء بودن، نهاية الشهر المنصرم بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

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