الأقمار الصناعية تلتقط مسار إعصار شاهين من الفضاء... فيديو

نشرت صحيفة "TheNationalNews" العلمية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يصور مسار إعصار "شاهين" الذي ضرب السواحل العمانية.

ومنذ أيام، تتأثر سلطنة عُمان بإعصار "شاهين" الذي أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح عاتية، الأمر الذي دفع السلطات بمطالبة قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شمالي السلطنة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.

Watch: Satellite captures Cyclone Shaheen's path from space pic.twitter.com/hS3GJdLyBv — The National (@TheNationalNews) October 6, 2021

​كما فعّلت وزارة الصحة العُمانية خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على مستوى المحافظات المحتمل تأثرها بإعصار "شاهين".