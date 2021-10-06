ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال... فيديو

ووفقا للفيديو، الذي يعود لعام 2019، ظهرت الأميرة منى الصلح جالسة على كرسي وبجوارها ابنها الأمير الوليد بن طلال في إحدى الحفلات الاجتماعية.

وكان يتواجد في المقطع أيضاً مع الأميرة منى الصلح ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، شقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله، حسب وسائل إعلام سعودية.

#شاهد



#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح



نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال

شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله



تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م

أنجبت ثلاثة وهم

الأمير الوليد

والأمير خالد

والاميرة ريما #المملكة

. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال هو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها وأحد أغنى رجال العالم حسب مجلة "فوربس"، وينشط الأمير السعودي في قطاعات استثمارية متباينة تتقدمها الفنادق العالمية، كما ينشط في قطاع الإعلام إذ يمتلك شركة "روتانا" للإنتاج الفني بالإضافة لقناة الرسالة.

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