محمد بن زايد يلتقي وزير خارجية قطر لأول مرة منذ المصالحة الخليجية

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لأول مرة منذ المصالحة الخليجية.

وقالت "وكالة الأنباء الإماراتية- وام"، إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة".

وأضافت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

يتبع...