ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سلطنة عمان بعد إعصار "شاهين" المدمر

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، وقوف مملكة البحرين إلى جانب سلطنة عمان في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات إعصار "شاهين"، إلى أن يتم تجاوز آثاره.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية ، إن الملك حمد بن عيسى أجرى اتصالاً هاتفيا، بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، معربا عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لسلطان عمان ولأسر المتوفين وللشعب العماني الشقيق.

من جانبه، وجه السلطان هيثم بن طارق الشكر لملك البحرين على مشاعره الأخوية النبيلة تجاه السلطنة وشعبها والتي تجسد عمق العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آال سعود، أكد أمس الاثنين، وقوف المملكة إلى جانب سلطنة عمان في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات إعصار "شاهين"، حتى يتم تجاوز آثاره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان "أجرى اتصالاً هاتفيًا بسلطان عمان هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع في السلطنة إثر تعرضها لإعصار شاهين، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار"، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أمس انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين". وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد في الهيئة، إن انتهاء التأثيرات جاء عقب ضعف العاصفة وتحولها إلى منخفض مداري.

وأوضح الخضوري أن هذا المنخفض متمركز حاليا في جنوب الظاهرة، ويدخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، مشددا على أن إصدار بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة.

وكانت السلطات العمانية أعلنت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإعصار "شاهين"، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 12، فيما أعلنت العثور على جثة مواطن بعدما فُقد في وادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.