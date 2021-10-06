أول تعليق من فنان إماراتي على لقاء محمد بن زايد بوزير خارجية قطر

علق المخرج والممثل الإماراتي، حبيب غلوم، على زيارة نائب رئيس وزير الخارجية القطري لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونشر غلوم عبر حسابه على "تويتر" صورة لخبر عاجل يفيد بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد استقبل نائب رئيس وزراء خارجية قطر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأرفق غلوم الخبر بتعليق قال فيه "الحمد لله".

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يذكر أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كان قد استقبل، اليوم الأربعاء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأول مرة منذ المصالحة الخليجية.

وأفادت "وكالة الأنباء الإماراتية- وام"، بأن "الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

تأتي تلك الخطوة بعدما استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفدا إماراتيا، برئاسة مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم "عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين".