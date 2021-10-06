قبل أيام من الدراسة... تصريحات جديدة من وزير التعليم المصري بشأن الحضور في المدارس

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن ابتعاد الطلاب عن المدارس فترة جائحة كورونا تسبب في أذى تعليمي للطلاب.

وأكد الوزير في تصريحات نقلها موقع "أخبار اليوم"، أن "الموقف لا يحتمل تأجيل الدراسة مرة أخرى".

وأوضح الوزير بأن "بعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، أذى التلامذة تعليميا، وتسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى".

وشدد الوزير على أن الدراسة ستكون منتظمة هذا العام، وسيتم تسجيل الحضور والغياب، وعقد الامتحانات داخل المدارس وليس في المنازل.

ولفت الوزير إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بانحسار الموجه الرابعة لفيروس كورونا، و"بالتالي الوضع مستقر ولا داعي للخوف على الطلاب"، مؤكدا في الوقت ذاته على تشديد الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والخاصة (2021/ 2022) سيبدأ السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون الدراسة طوال أيام الأسبوع.

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