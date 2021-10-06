مقتل ضابطي شرطة مصريين في اشتباك مسلح بالإسماعيلية... فيديو

لقي ضابطا شرطة مصريان مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر إجرامية في محافظة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس شرقي البلاد.

وقالت النيابة العامة المصري في بيان، إنها تلقت اليوم إفادة "باستشهاد" ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين، خلال تبادل لإطلاق النيران مع متهم، أثناء عملية ضبطه بعد صدور إذن من النيابة بضبطه.

قتل ضابطان وجرح آخر باشتباك مسلح مع عناصر إجرامية في محافظة الإسماعيلية شرق #مصر، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن كانت تشن حملة مداهمات في المنطقة للبحث عن مطلوبين وتجار مخدرات. #العربية pic.twitter.com/JTZKuqZ1rk — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 6, 2021

وأشار بيان النيابة إلى أن المتهم سقط صريعا خلال الاشتباك، وأن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وحول ملابسات عملية الضبط، قالت النيابة إن تحريات الشرطة كشفت عن إتجار المتهم واثنين آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأمرت بضبطهم، وخلال مداهمة الشرطة لمكان تواجده، بادر المتهم بإطلاق النيران، فأصاب 4 ضباط، حيث قتل اثنين وجرح اثنين آخرين، فيما توفي هو خلال الاشتباك.

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وأوضحت أنها شكلت فريقا انتقل على الفور إلى مسرح الحادث لمعاينته، بصحبة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما تحرك الفريق للاستماع إلى أقوال الشرطيين المصابين واستكمال التحقيقات.

اشتباكات في الاسماعيلية بين الشرطة وعناصر إجرامية تُسفر عن مقتل 2 من عناصر الشرطة وإصابة 2 pic.twitter.com/1WyPkONfR7 — مريم مضر (@MARIAM_MODR) October 6, 2021

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن الاشتباك وقع بحي السلام التابع لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، مشيرة إلى أن المتهم أطلق الرصاص بشكل كثيف باستخدام سلاح آلي فوق سطخ المنزل المختبئ فيه.

وأضافت أن القتيلين من قوات الشرطة هما، مقدم بعمر 36 عاما، ورائد بعمر 35 عاما، فيما أصيب مقدم آخر بعمر 38 عاما بطلق ناري في الفخذ، وأصيب عميد عمره 47 عاما بطلق ناري في الذراع.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الأمن فرضت حاجزا أمنيا في المنطقة لضبط عملية الدخول والخروج وتهدئة السكان، بعدما أثارت الواقعة الذعر بين المواطنين من جراء كثافة إطلاق النيران.

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