أنصار الله: مقتل وإصابة مدنيين بقصف سعودي على منطقة يمنية حدودية

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، الجيش السعودي بتنفيذ قصف أوقع 10 مدنيين بين قتيل وجريح في منطقة حدودية بمحافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن القوات السعودية شنت قصفاً مدفعياً على سيارة في الطريق العام بمديرية شَدا الحدودية غربي صعدة، أوقع ثلاثة قتلى و7 جرحى".

ويأتي القصف بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين باستهداف حرس الحدود السعودي بالأسلحة الرشاشة منطقة الرقو بمديرية مُنَبِه الحدودية شمال غربي صعدة.

وتتهم الجماعة بين الحين والآخر، القوات السعودية بتنفيذ عمليات قصف واستهداف للمديريات الواقعة على الشريط الحدودي في محافظة صعدة، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.