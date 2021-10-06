رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: يوجد خلاف بين مبعوثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية

قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن "الأمم المتحدة قامت بعدة خطوات فيما يخص الانتخابات العراقية ابتداء من تعيين ممثل عنها معني بشؤون الانتخابات".

وأضاف الشمري لـ"راديو سبوتنيك": "أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2576 ينص على وجود مراقبين دوليين وهذا يحدث في حالات نادرة جدا وأيضا الدعم الكبير لمفوضية الانتخبات وهذا يعبر عن تطلع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى وجود خلاف بين مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة حول طبيعة الإجراءات التي لا ترتقي إلى المعايير الدولية في نزاهة الانتخابات".

وأكد الشمري أن "عدد 900 مراقب دولي لا يكفي لمراقبة الانتخابات العراقية في كل المراكز ولكنه يساعد بشكل كبير في كشف التلاعب والتزوير ، كما يساعد في اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من التلاعب والتزوير".

كانت المبعوثة الأممية للعراق جينين بلاسخارت، إن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لضمان نجاح الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدة انها سوف تختلف عن سابقاتها مع وجود رقابة دولية وإشراف الأمم المتحدة.

وأضافت جنين بلاسخارت إنه تم توفير 900 مراقب دولي لكي يتواجدوا في جميع مراكز الانتخابات في العراق، بالإضافة إلى أن الأشراف الأممي سيتواجد في 5 محافظات رئيسية وهي بغداد والبصرة وأربيل وكركوك والموصل.

وأكدت جنين أن الانتخابات المقبلة ستكون مغايرة عن انتخابات 2005 ولن يشوبها أي تزوير وبكل الأحوال لن تكون مثل انتخابات 2018 التي شابها التزوير أيضا بحسب تصريحات المبعوثة الأممية.

ويحق لأكثر من 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً ، ضمن 83 دائرة انتخابية في الانتخابات التي تجري يومي السبت والأحد القادمين .