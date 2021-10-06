مفوضية الانتخابات العراقية تكشف عن أكثر من 13 ألف مركز ومحطة للتصويت العام

كشفت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم، عدد مركز الاقتراع والمحطات الانتخابية الخاصة بالتصويت العام للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية ، عماد جميل في تصريحات خاصة لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن أن عدد مراكز اقتراع التصويت العام تبلغ 8273 مركزا، والمحطات الانتخابية 5541 محطة في عموم البلاد.

وأفاد جميل، بأن 309 ألف موظف سيتوزعون على مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية المذكورة.

وتجرى الانتخابات العراقية يوم الجمعة للتصويت الخاص بالقوات الأمنية، والأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.