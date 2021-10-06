قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن حرب أكتوبر 1973.. كيف اتخذت إسرائيل قرار الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1972، عقدت جلسة أمنية سياسية خاصة حول إمكانية شن مصر لحرب كبيرة ضد إسرائيل، بحضور القادة الإسرائيليين، من الجانبين، السياسيين والأمنيين.

© REUTERS / AMIR COHEN وزير إسرائيلي: نخوض حرب استنزاف طويلة الأمد أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه دايان، آنذاك، قد أوضح أن مصر لا يمكنها شن حرب على بلاده، وإنما حرب استنزاف فقط، في وقت أوضح رئيس جهاز الموساد، تسفي زامير، آنذاك، أن الرئيس المصري، محمد أنور السادات، يخضع لضغوط هائلة ومن الصعب معرفة خططه.

وذكر رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، آنذاك، الجنرال إيلي زعيرا، أنه لا يمكن للمصريين الدخول في حرب، نافيا دخول مصر إقحام نفسها في حرب مع إسرائيل، وهو ما يعني تناقض أو وجود خلافات عميقة داخل إسرائيل في الفترة التي سبقت الحرب مباشرة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه التفاصيل جاءت بعد نشر الأرشيف الإسرائيلي وثائق مختلفة تكشف ما جرى خلال الفترة التي سبقت الحرب، وذلك تزامنا مع الذكري الـ48 لحرب أكتوبر، التي توافق العاشر من رمضان، أو يوم "كيبور" باللغة العبرية.

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