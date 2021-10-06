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    الحكومة العراقية: سنوقع عقدا مع شركة إماراتية لتوليد 1000 ‏ميغاواط من الكهرباء

    © AP Photo / Sam McNeil
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    أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، أن بغداد بصدد توقيع عقد مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 1000 ميغاوات، وذلك ضمن مساعي الحكومة العراقية لحل أزمة نقص الكهرباء التي تعانيها البلاد.

    بغداد – سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية فقد أكد عبد الجبار لدى استقباله وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الإمارات سهيل محمد المزروعي أن "هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم آفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الإماراتية لتوليد 1000 ميغاواط".

    إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    العراق والإمارات يوقعان اتفاقا لبناء مشاريع استثمار الطاقة الشمسية

    وأضاف أن هذا يعد "أحد المشاريع المهمة التي تم الاتفاق عليها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف المعنية ضمن استراتيجية الحكومة والوزارات المعنية للتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة".

    وفي حزيران/يونيو الماضي، وقعت شركة "مصدر" الإماراتية مع الحكومة العراقية اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في البلاد بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاوت.

    وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد زار الإمارات مطلع نيسان/أبريل الماضي، وتعهدت أبوظبي باستثمار 3 مليارات دولار في العراق.

    ويعاني العراق نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً عليه، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، ما دفع البلاد إلى استيراد الطاقة الكهربائية من إيران لتعويض بعض النقص في الكهرباء التي تشهد انقطاعا لساعات طويلة خاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

    انظر أيضا:

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