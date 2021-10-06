مصر تفرج عن آلاف السجناء بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

قررت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن آلاف السجناء بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزارة الداخلية المصرية إنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، فقد قررت لجان منبثقة عن قطاع الحماية المجتمعية، الإفراج بالعفو عن 3886 سجينا.

وجاء ذلك القرار استمرارا لتطبيق الداخلية المصرية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

يذكر أن حرب أكتوبر، بدأت في السادس من الشهر نفسه عام 1973، الموافق 10 رمضان 1393 هـ، حيث واجهت إسرائيل هجومين مفاجئين ومتزامنين للجيشين، المصري والسوري، على القوات الإسرائيلية، الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء المحتلة، والجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة، وانتهت باستعادة سيناء.

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