ميقاتي: وقعت مشروع قانون يرفع الحصانة عن جميع المسؤولين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، أنه وقع مشروع قانون يقضي برفع الحضانة عن جميع المسؤولين للمثول أمام القضاء.

وقال ميقاتي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية": "الدستور يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".

وأوضح بقوله إن الحكومة تعكف حاليا على مخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت، وتقديم مساعدات لأهالي ضحايا انفجار بيروت.

ولفت إلى أنه يؤكد على مصداقية المحقق العدلي، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، بحسب وصفه.

وأكد أن أولوية الحكومة، تتمثل في الوضع المالي والكهرباء، خاصة وأنه لا قدرة لحكومته في شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.

وأردف قائلا "سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، كما أن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه".

وذكر أن حكومته تضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا.

وتحدث عن ترشحه للانتخابات المقبلة بقوله "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة، لكن أؤكد أن الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها".

وانتقل للحديث عن أزمة بواخر النفط الإيرانية، قائلا "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية".

ميقاتي لسكاي نيوز عربية: الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 6, 2021

​واستمر قائلا "لا أعتقد أن حزب الله يمكنه أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".

وأتم بقوله "يهمنا حاليا استخراج النفط والغاز ومسألة التنازل عن حدودنا أمر غير وارد".