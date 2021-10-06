تونس تتلقى 600 ألف جرعة لقاح كورونا من السعودية

أعلن السفير التونسي لدى السعودية، هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء، وصول 600 ألف جرعة لقاح كورونا إلى بلاده، ضمن سلسلة المساعدات الطبية المقدمة من المملكة.

وأجرى الفوراتي لقاء مع قناة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استجاب لنداء قيس سعيد، الرئيس التونسي، بشأن تقديم مساعدات طبية عاجلة لبلاد.

وأعرب السفير التونسي عن شكره وتقديره لموقف العاهل السعودي.

وكانت السعودية قد أعلنت، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، عن وصول طائرة إغاثية إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي، للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، كانت تحمل على متنها 5 مولدات للأكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على 5 مستشفيات تونسية.

ونقلت الوكالة الأنباء السعودية عن وزير الصحة التونسي، علي مرابط، الذي كان على رأس مستقبلي الطائرة، أن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأكسجين لمحتاجيه من المرضى.

وأشار إلى أن المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها ساعدت في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد.

وأوضح أن هذه المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل إلى 15 سنة لن تسهم في المساعدة الحالية في التعامل مع مرضى كورونا فحسب بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام.

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