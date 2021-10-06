الأردن: قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في "الأقصى" استفزاز لجميع المسلمين

أدان الأردن، قرارا إسرائيليا يسمح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، معتبرا أن القرار يمثل استفزازا لجميع المسلمين.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول مساء اليوم الأربعاء، بحسب قناة "المملكة" الأردنية. AJOUAD JARADAT الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها في المسجد الأقصى

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا هو الأول من نوعه، واعتبرت في وقت سابق اليوم أن "الصلاة الصامتة في الحرم القدسي ليست عملا إجراميا".

واعتبر أبو الفول أن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل ومنعدم الأثر القانوني"، مؤكدا على أن الفانون الدولي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينة المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وأكد أن القرار يعتبر انتهاكا "فاضحا"، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.

وحذر المتحدث الرسمي من أن امتداد تبعات الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والتي تمثل "استفزازا لجميع المسلمين إلى العالم بأسره".

وشدد على أن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو "مكان عبادة خالص للمسلمين".

وقال إن إدارة أوقاف القدس الأردنية "هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".

وأواخر الشهر الماضي، وجهت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها بحق المسجد الأقصى، وذلك بعد السماح بدخول أعداد كبيرة من "المتطرفين" للحرم القدسي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.