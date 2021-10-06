قيادي بالانتقالي يكشف لـ"سبوتنيك" أهمية زيارة المبعوث الأممي لعدن وعلاقتها بأحداث "كريتر"

أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن زيارة المبعوث الأممي هانس جرودنبيرج إلى عدن، ولقائه بقيادة المجلس في مقر الرئاسة الجنوبية، تمثل أهمية كبيرة، كونها أول زيارة من هذا النوع، بعد أن عطلت الشرعية اليمنية في وقت سابق، زيارة مماثلة كان المبعوث السابق غريفيث ينوي القيام بها.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن نجاح الزيارة يعد تأكيدا على محورية القضية الجنوبية، وكذا أهمية دور المجلس كحامل لها ومعبر عنها، لا يمكن ولا ينبغي تجاوزه، وهذا ما أكده الرئيس عيدروس الزبيدي للمبعوث الأممي خلال اللقاء.
وتابع نائب رئيس الدائرة الإعلامية، الزيارة أكدت للمجتمع الدولي، أن العاصمة الجنوبية عدن آمنة وجاهزة لاستقبال السفارات والبعثات الدولية، وهو ما شاهده المبعوث الأممي على الواقع من خلال لقائه بالرئيس عيدروس الزبيدي، وكذا بمحافظ العاصمة عدن أحمد لملس وهذا بحد ذاته كشف للمبعوث حجم التعبئة الخاطئة من قبل خصوم الجنوب، الذين حرصوا على إظهار عدن كبؤرة صراع، حتى أنهم استبقوا الزيارة بتحريك مجاميع مسلحة وخلايا نائمة، لإثارة الفوضى في مدينة كريتر لتأكيد ادعاءاتهم وتم إفشالها.
وقال صالح، ما نأمله في المجلس الانتقالي الجنوبي، هو أن تسهم الزيارة في بلورة رؤية جديدة وفعالة لدى المبعوث الأممي، تٌنهي حالة الانسداد في العملية السياسية المرتقبة، وتفتح أفقا لانطلاقها، بعيدا عن التمسك بأي مرجعيات أو قيود غير واقعية، أفشل الالتزام بها في وقت سابق جهود المبعوثين السابقين، وأظهرهم كمن يحرث في بحر، فالجنوب ليس ملزما بأي مرجعيات لم يكن طرفا فيها.
وأوضح أن، اللقاء كان مهما، وخلاله أكدت قيادة المجلس على أهمية وقف الحرب دون شروط، وإشراك المجلس في كل مراحل العملية السياسية وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقا لاتفاق الرياض، والأهم من ذلك هو أن تعكس الرؤى المقدمة للحل واقع الأطراف على الأرض، بالوقوف على جذور ومسببات الأزمة في اليمن، وأهمها قضية شعب الجنوب، وأي سلام لا يستوعب ذلك لن يكون سلاما، وإنما استراحة لحرب طويلة لن تتوقف.
أجرى المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، تعد الأولى له منذ تعيينه رسميا مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار جولة تهدف لوقف إطلاق النار.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، غروندبرغ، وبحث معه "تسوية سياسية شاملة"، كما التقى المبعوث الأممي عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأحمد لملس محافظ عدن.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)