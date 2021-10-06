لجنة تنفيذ صيانة الخزان "صافر" تكشف حقيقة حوار المجلة الأمريكية

نشرت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم "صافر"، اليوم الأربعاء، بيانا حول الحوار الصحفي لمجلة أمريكية مع رئيسها، إبراهيم السراجي.

وذكرت اللجنة في بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء أن مجلة "نيويوركر" الأمريكية نشرت تقريرا حول خزان "صافر" العائم، أول أمس الإثنين، بشأن مقابلة الصحفي بالمجلة، إد سيزر، مع رئيس اللجنة، إبراهيم السراجي.

وأكدت اللجنة أن الصحفي والمجلة لم يكونوا أمناء في نقل إجابات رئيس اللجنة، حيث قاموا بتحريفها ونشر إجابات معاكسة لما أدلى بها السراجي، وهو ما أظهره سياق التقرير، مشيرة إلى أن عملية التحريف التي جرت توضح أن لدى المجلة أجندة واضحة، الهدف من ورائها تغييب الحقيقة، وتقديم رواية تتنافى بشكل كامل مع الواقع.

وأوضحت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم "صافر" أن أساس الحوار الصحفي مع المجلة الأمريكية هو اتفاق الصيانة الموقع مع الأمم المتحدة وأسباب تعثره، حيث قدم إبراهيم السراجي، رئيس اللجنة، التوضيحات الكاملة التي كشف فيها قيام الأمم المتحدة بحذف أعمال الصيانة المتفق عليها، ولكن المجلة تجاهلت كل ذلك، ولم تتطرق إليه في التقرير الذي قامت بنشره.

واستشهدت اللجنة بنصوص أصلية للحوار وتحريفاتها، بين الصحفي والسراجي، من بينها رأي الأخير بشأن موافقته على تفريغ خزان صافر من النفط، والتي أوضح انها ليست من اختصاصه وإنما اللجنة معنية بالإشراف على تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم للخزان فحسب، والموقع مع الأمم المتحدة، في وقت جاءت الإجابة المحرفة بالمجلة الأمريكية بأن السراجي لن يسمح بتفريغ النفط من خزان صافر حتى يتم تحقيق السلام.

واستنكرت اللجنة إقدام المجلة الأمريكية "نيويوركر" على تضليل الرأي العام، واقترافها جريمة نشر متمثلة في تحريف حوار صحفي، حيث وجهت رسالة للمجلة نفسها، تطالبها بالاعتذار ونشر التوضيح بالمساحة نفسها، وذلك باعتباره عملا بحق الرد، مع احتفاظ اللجنة بالحق في مقاضاتها أمام المحاكم المختصة.