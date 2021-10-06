السعودية.. غرامة باهظة لمخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.

يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.



⁧#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/DLWYUvNvvQ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 6, 2021

​وأوضحت الوزارة أنه في حال تكررت المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وإذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت بحق أحد الأفراد غير السعوديين فإنه يعاقب بالإبعاد عن المملكة، ويمنع من الدخول نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه، بحسب الوزارة.