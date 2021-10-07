أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة الليبية في الدوحة

استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقال الديوان الأميري القطري عبر "تويتر": "سمو الأمير المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد".

سمو الأمير المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/ApjaHDrK3z pic.twitter.com/gS5dynY9Hi — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 7, 2021

وشهد اللقاء بين الزعيمين التباحث حول العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسبل وتطويرها في شتى المجالات والبرامج المشتركة، ومن أبرزها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية في بناء مدينة رياضية جديدة.

من جانبه، ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا أن أي تعاون استثماري ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين.

واختتم رئيس الحكومة الليبية اللقاء بتوجيه دعوته إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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