"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع من طراز " RQ_20".

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للجماعة على حسابه على "تويتر": "تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ_20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ_20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان.

عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة خلال الساعات القادمة إن شاء الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 7, 2021

وأضاف العميد يحيى سريع أن عملية إسقاط الطائرة "تمت بسلاح مناسب وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق، قالت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، إنها أسقطت طائرة مسيرة سعودية في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية.

وكتب العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع [سي إتش 4] تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".

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