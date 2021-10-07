انتخابات إقليم كردستان تعلن عدد مراكز التصويت الخاص لأكثر من 90 ألف عسكري

كشف المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات فرع مركز إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن أعداد العسكريين ومراكز الاقتراع التي ستفتتح لهم، غدا الجمعة، للتصويت الخاص في الانتخابات التشريعية.

وأعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، مركز إقليم كردستان، أحمد مازن يوسف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، أن عدد مراكز اقتراع التصويت الخاص للقوات الأمنية في الانتخابات التشريعية داخل الإقليم تبلغ 65 مركزا.

وكشف يوسف أن عدد القوات العسكرية الناخبة تبلغ 90 ألف و54 في عموم محافظات إقليم كردستان.

وتجرى الانتخابات العراقية، يوم الجمعة، للتصويت الخاص في القوات الأمنية، والأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.