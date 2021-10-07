المفوضية العليا في ليبيا تؤكد الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، إن المفوضية مستعدة للالتزام بيوم الانتخابات المفترض في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بنغازي– سبوتنيك. وأكد السائح في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن المفوضية العليا للانتخابات تستعد لإجراء الانتخابات في البلاد، يوم 24 ديسمبر، وإجراء الانتخابات سيكون متزامنا، إلا أن يوم الاقتراع لم يحسم بعد.

وتسلم محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وعبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة مهامهما في ليبيا، في مارس/آذار الماضي، بحسب خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة من أجل إدارة شؤون البلاد، والتجهيز لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تجرى نهاية العام.

وتنتظر البلاد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بحسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر مجلس النواب الليبي، الاثنين الماضي، قانون انتخاب المجلس، في وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لقانون انتخاب الرئيس والبرلمان، وهو القانون الذي أقره مجلس النواب، ليعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، فضلا عن قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ومن المفترض أن تعكس هذه الخطوات التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في البلاد، ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات، في وقت طالب محمد المنفي، في كلمته أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، المجتمع الدولي بدعم ليبيا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة قالت خلال اجتماعها الـ 12 في مدينة سرت، في وقت سابق، إنها اتفقت على وضع خطة عاجلة لطرد المقاتلين المرتزقة من البلاد، ووضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد، في أقرب وقت ممكن.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار ليبيا الآن عبر سبوتنيك