البحرين تؤكد ضرورة التزام إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على أهمية الأمن السيبراني لضمان عدم استهداف مكتسبات الدول والشعوب، وضرورة التزام إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مشاركته في المناقشة العامة للجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "العالم لا يزال يشهد العديد من التحديات الأمنية الخطيرة في ظل استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية".
وشدد المندوب البحريني على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرا أنها "حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وجدد الرويعي تأكيد بلاده أن "الفضاء الخارجي ملكية عالمية مشتركة ينبغي استخدامه في الأغراض السلمية بعيدًا عن النزاعات وسباقات التسلح".
وأكد الرويعي على ضرورة التزام إيران الكامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل "ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، بحسب "الوطن نيوز".
ونوه المندوب البحريني إلى موقف بلاده الداعي إلى "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل لا سيما الأسلحة النووية، تنفيذًا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995".
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