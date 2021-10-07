البحرية السعودية تجري مناورة للرماية بالصواريخ على الأهداف البحرية.. فيديو وصور

أجرت القوات البحرية والجوية السعودية، اليوم الخميس، المشاركة في مناورة تحت اسم "نسيم البحر -13"، رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، لقطات فيديو وصور على حسابها الرسمي على "تويتر"، من مناورة "نسيم البحر -13" السعودية الباكستانية، بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي ونظيره الباكستاني الفريق أول أمجد خان نيازي.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية أن المناورة المشتركة ليست بجديدة بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية، وهو النسخة رقم 13، وبأن الهدف من وراء تلك المناورات هو رفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأفاد الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بأن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في المناورة تعد إضافة للتمرين، من أجل دعم وتعزيز الاستراتيجية البحرية للمملكة، في الوصول والوجود في أي منطقة تستوجب ذلك، بهدف حماية المصالح الحيوية السعودية.

#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين مناورات #نسيم_البحر_13. pic.twitter.com/S8bECu1Q6t — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 7, 2021

ويشار إلى أن مقاتلات القوات الجوية السعودية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها، لما تمتلكه من منظومات جوية تستطيع من خلالها الطيران لمسافات بعيدة، بغرض مساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

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