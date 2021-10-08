إيران تعلق على البرنامج النووي السعودي والأمن الإقليمي... ماذا قالت؟

علق مستشار الممثلية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة، حيدر علي بلوجي، اليوم الجمعة، على ما وصفها بأنها "اتهامات" وجهها السفير السعودي ومسؤولو دول أوروبية بشأن الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية.

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن بلوجي خلال كلمته التي جاءت في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ادعى خلالها أن السعودية وإسرائيل استخدمتا كل طاقتهما لتقويض عملية الاتفاق النووي، طوال فترة المفاوضات النووية.

وأكد حيدر علي بلوجي أن الموقفين، السعودي والإسرائيلي، من الاتفاق النووي لم يثر دهشة بلاده، وبعد المصادقة على الاتفاق نفسه في مجلس الأمن بالإجماع، لم يفوتا أي فرصة لبث ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة" لتقويض الاتفاق النووي، والقرار المشار إليه (2231)، مشيرا إلى أنهما ما زالا يتابعان مثل هذه السياسات التي تأتي مخالفة لالتزاماتهما الصريحة وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وزعم المسؤول الإيراني أن السعودية تتهم بلاده، رغم رفضها قبول وتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، خلافا لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكررة، بدعوى أن الوكالة ليست قادرة على المراقبة الكاملة والتحقق من البرنامج النووي السعودي.

ولم يكتف المسؤول الإيراني، بلوجي، بذلك، وإنما علق على الاتهامات المتعلقة بانعدام الأمن الإقليمي، والذي عزاه إلى التواجد العسكري الواسع ولوجود قواعد عسكرية للقوات الأجنبية في دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية، موضحا أن إيران وجهت دعوة للسعودية للحوار داخل المنطقة وحل مشاكلها.

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