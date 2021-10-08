ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، بارتفاع هائل لأسعار المحروقات المختلفة في لبنان.

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدولا لأسعار الطاقة والمحروقات المختلفة في لبنان والتي تفرض على المحطات في المناطق الالتزام بها.

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وارتفع سعر بنزين 98 أوكتان نحو 27900 ليرة لبنانية وباتت التسعيرة 241400 ليرة لبنانية.

كما شهدت أسعار المازوت والغاز ارتفاعا كبيرا كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخرا إنهاء دعم الوقود.