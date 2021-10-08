ميقاتي: السعودية هي قبلتي السياسية والدينية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن السعودية بالنسبة له هي قبلته السياسية والدينية، وذلك ردا على سؤال حول فتح أبواب المملكة أمامه.

وحسب بيان الحكومة اللبنانية، جاء تصريح ميقاتي بعد زيارته للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم الجمعة، حيث أطلعه على سير عمل الحكومة، وطلب منه البركة والصلاة والدعاء.

5/6 ورداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه، أجاب: باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية ... pic.twitter.com/2tvRsi5n1K — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 8, 2021

وأضاف ميقاتي أن الراعي نقل له الهواجس الاجتماعية والمعيشية، حيث أكد له أن الأمور ستسير في الطريق الصحيح لإعادة لبنان إلى وضعه الاقتصادي.

وأكد ميقاتي أن حكومته تسعى لحل المشاكل التي يعيشها المواطنين.

وعن علاقته مع السعودية، أوضح ميقاتي أن المملكة هي قبلته السياسية والدينية، مشيرا إلى أنها لم تقفل أبوابها أمامه.

وفي سياق آخر، علق ميقاتي على تهديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قائلا إنه لا شيء مؤكدا في هذا الموضوع، لكن اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لأننا نريد الوصول الى الحقيقة.

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