لماذا قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين؟

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، في بيان رسمي الأسباب التي أدت لاتخاذها قرار رفع أسعار البنزين.

وقالت الحكومة المصرية في البيان، إن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا والزيادة الطفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.

وأضافت أن اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، استعرضت متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل- يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو - سبتمبر 2021.

وأوضحت أن المعادلة أسفرت عن زيادة فى سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة فى سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1% وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف.

وأشارت غلى أنه فى ضوء العوامل السابقة، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت صباح اليوم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا، ليصبح 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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