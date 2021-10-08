إعلام: اعتقال إسرائيلي في دولة خليجية للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات

أفادت قناة عبرية، اليوم الجمعة، بأن سلطات دولة خليجية اعتقلت مواطنا إسرائيليا للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

وأكدت القناة العبرية الـ12، ظهر اليوم الجمعة، أن شرطة إمارة دبي ألقت القبض على مواطن إسرائيلي بتهمة تهريبه كمية كبيرة من المخدرات، أو بحوزته كمية ضخمة من الهيروين.

פרסום ראשון: ישראלי נעצר בדובאי בחשד לסחר בכמות גדולה של סמים. במשטרת המקומית חושדים כי החשוד הישראלי החזיק בכמות גדולה של סם מסוג הירואין. ביום א' צפוי להיערך דיון ראשון בעניינו בבית המשפט המקומי באמירויות. (קרדיט צילום:123rf) @N12News pic.twitter.com/zwoeeVOY5u — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) October 8, 2021

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع عقد جلسة استماع أولى للمتهم الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، في المحكمة المحلية في الإمارات، لافتة إلى أن هناك محاميان إسرائيليان يتابعان القضية مع الشرطة الإماراتية.

وأوضحت أن المحامين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز مواطنهما الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول للعام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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