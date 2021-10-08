رئيس الوزراء العراقي يطلع على سير العملية الانتخابية في عدد من المراكز بجانبي الكرخ والرصافة

اطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على سير عملية التصويت الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة.

وتابع الكاظمي ميدانيا سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابيتها.

رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي يطلع على سير عملية #التصويت_الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة ويتابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابيتها pic.twitter.com/XYyZKLRIbo — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) October 8, 2021

هذا وكان الكاظمي قد أصدر عددا من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح الكاظمي يشدد على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين.

الكاظمي يصدر عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح

الكاظمي يشدد على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) October 8, 2021

وصرح الكاظمي أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن. كما وجه الكاظمي القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم. وأكد الكاظمي: بعد غد الأحد سنحتفل جميعا بالعرس العراقي الكبير.

الكاظمي: نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن

الكاظمي يوجه القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم

الكاظمي: بعد غد الأحد سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) October 8, 2021

الجدير بالذكر، أن عدد المرشحين للانتخابات التشريعية التي بدأت اليوم الجمعة المحدد للقوات الأمنية والعسكرية للتصويت الخاص، يبلغ 52 مرشحاً من نحو 13 حزباً داخل إقليم كردستان العراق.

وتجرى الانتخابات العراقية الأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.