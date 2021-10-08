"سبوتنيك" تنشر نسب التصويت الخاص في مركز كردستان العراق

أعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرع مركز إقليم كردستان، اليوم الجمعة، نسب التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين في الانتخابات التشريعية، مشاركة أكثر من 39 ألف ناخب.

وأفاد مسؤول إعلام مكتب انتخابات مركز الإقليم، أحمد مازن يوسف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، أن تقرير منتصف النهار لنسبة التصويت الخاص للعسكريين في أربيل بلغ 41%.

وأضاف يوسف، أما نسبة تصويت النازحين في الانتخابات داخل أربيل فقط بلغت حتى الآن 11%.

وكشف المسؤول، أن عدد المصوتين العسكريين والنازحين في الانتخابات بمدينة أربيل، بلغ 39.341 ناخب.

وبلغت عدد مراكز الاقتراع التي خصصت للنازحين في الإقليم بلغت 20 مركزاً، و65 محطة انتخابية، و65 مركزا للقوات العسكرية البالغ عددها 90 ألف و54.

ومن الجدير بالذكر بلوغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية التي بدأت اليوم الجمعة المحدد للقوات الأمنية والعسكرية للتصويت الخاص، 52 مرشحاً من نحو 13 حزباً داخل إقليم كردستان.

وتجري الانتخابات العراقية الأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.