"سبوتنيك" تنشر نسب التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

بلغت نسب التصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين في عموم العراق، منتصف اليوم الجمعة، 36 بالمائة حتى الآن.

وحسب تقرير حصلت عليه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، من دائرة العمليات المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يبين نسب التصويت الخاص لمنتصف اليوم في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، أن محافظة بابل وسط البلاد سجلت النسبة الأعلى بين المحافظات بـنسبة 48 بالمائة.

وسجلت المحافظات : البصرة 41%، وميسان 45%، والقادسية 42%، وذي قار 45%، والنجف 36%، والمثنى 43%.

وسجلت العاصمة بغداد بجانبيها الرصافة 31%، والكرخ 37%، فيما سجلت كربلاء 41%، وبابل 48%، وديالى 35%، والأنبار 33%، وواسط 35%، ودهوك 32% وأربيل 34%، والسليمانية 37%، وصلاح الدين 43%، وكركوك 33%، وأخيرا ً نينوى 39%.

وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق أبوابها أمام الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص من عناصر الأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن منتسبي الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها، أقبلوا منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت الخاص.